李宗賢左腳不適休息 獲秋山幸二指點直呼幸運

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）富邦悍將野手李宗賢19日比賽守備時被球打到，左腳不適本週可能無法上場，但賽前獲得日職傳奇球星秋山幸二指點，他表示和教練團教的差不多，需要再體會一下。

悍將野手李宗賢19日比賽守備擋球被球打到左小腿，原本以為就是一般的疼痛，但2天過後連走路都沒有辦法正常，跟想像中的不太一樣，先前訓練測試時，瞬間移動全力充斥時還是會受到影響。

李宗賢賽前成為「幸運兒」，接受日職傳奇球星秋山幸二一對一指導將近10分鐘，他表示主要是球棒的控制，前導手如何擊球，也有搭配悍將教練團本來給的方向，雖然用的方式不一樣，但方向和體會到的東西、想要的效果相似。

談起對於秋山幸二的印象，李宗賢直言他是傳奇人物，也笑說相信大家在玩棒球電玩時也會常常遇到這個角色，自己很幸運剛好在場邊訓練時獲得指點。

秋山幸二表示，職棒球員在場上都需要面對很困難的比賽，今天稍微分享一些打擊技術上的東西，也希望讓球員嘗試不同的方式，一點一點慢慢的突破。

秋山幸二今天首度踏入台北大巨蛋，將擔任開球嘉賓，他表示球場不錯，但是椅子的顏色稍微會影響視線，整體而言是可讓球迷開心看球的環境，不用怕下雨，夏天看球也很涼快。（編輯：陳政偉）1130524