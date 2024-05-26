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王勝偉爭「校草」不敵李宗賢 自誇本人帥到不行

2024/5/26 17:04
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）富邦悍將隊推出「悍將中學」主題日，40歲王勝偉「校草」網路票選領先，但最後以些微差距不敵李宗賢，王勝偉不改本色自評優勢是「帥、幽默」，也笑說大家都說「本人帥到不行」。

中華職棒富邦悍將隊「悍將中學」主題日「校草」票選活動，王勝偉雖然在網路票選中取得領先，不過碰上尋求連霸的校草李宗賢，靠著現場選票加持，李宗賢總票數以些微差距領先王勝偉，由李宗賢連霸今年的「悍將中學」校草。

王勝偉透露，這次參選有一連串的意外插曲，當初以為自己的角色是要投票給別人，後來收到報名資料才發現變成參選者，參選之後在球場外遇到球迷，很多球迷都說要投票給他，或說要幫他拉票，他也不忘提醒球迷「不要影響別人的投票想法。」

被問起「吸票」優勢在哪，王勝偉自評優勢是「帥、幽默」，可能球迷覺得他好玩。被問起拍攝「校草」選拔形象照有沒有什麼趣事，認為照片還是本人比較帥，王勝偉笑說，「本人跟照片差異很大，大家都說本人帥到不行」，照片就是加分。（編輯：張雅淨）1130526

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