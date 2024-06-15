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悍將與日職火腿隊合作辦主題日 推聯名商品

2024/6/15 19:27（6/15 20:01 更新）
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中華職棒富邦悍將隊15日在新莊球場舉辦主題日，與日職日職火腿鬥士隊合作，賽前由火腿啦啦隊Fighters Girl（圖）與悍將啦啦隊Fubon Angels一起大跳火腿隊主場著名的「狐狸舞」。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月15日
中華職棒富邦悍將隊15日在新莊球場舉辦主題日，與日職日職火腿鬥士隊合作，賽前由火腿啦啦隊Fighters Girl（圖）與悍將啦啦隊Fubon Angels一起大跳火腿隊主場著名的「狐狸舞」。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月15日
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（中央社記者楊啟芳新北15日電）中職富邦悍將今天舉辦主題日與日職火腿隊合作，賽前除了啦啦隊FIGHTERS GIRL與Fubon Angels一起跳「狐狸舞」，OB球星杉谷拳士還擔任開球嘉賓，兩隊推出聯名系列商品。

悍將今天、明天在主場新莊棒球場舉辦「わくわく日本祭」主題日，今天邀請前日職火腿隊球星杉谷拳士到場擔任開球嘉賓，接球捕手由王勝偉擔任。雖然台鋼雄鷹是客隊，不過杉谷拳士的火腿前隊友王柏融在場邊也看得相當開心，並對杉谷拳士比愛心。

此外，富邦悍將這次與北海道日本火腿鬥士隊推出聯名系列商品，包括聯名主題球衣、短TEE、棒球帽等紀念商品，一推出後引起球迷熱議，昨日開賣後網路通路就被搶購一空，現場旗艦店更吸引球迷提前排隊搶購。悍將球團表示，商品中又以聯名球衣最受歡迎，2日商店營業額上看新台幣300萬元。

今天賽前活動除了邀請杉谷拳士開球，火腿隊所屬啦啦隊FIGHTERS GIRL也與悍將啦啦隊Fubon Angels一同表演著名的「狐狸舞」。悍將球團表示，明天還有「F VILLAGE大使」滝谷美夢及專屬啦啦隊FIGHTERS GIRL的拍照見面會。（編輯：李亨山）1130615

中華職棒富邦悍將隊15日在主場新莊棒球場出賽，特別邀請前日職火腿鬥士隊球星杉谷拳士（中）到場擔任開球嘉賓。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月15日
中華職棒富邦悍將隊15日在主場新莊棒球場出賽，特別邀請前日職火腿鬥士隊球星杉谷拳士（中）到場擔任開球嘉賓。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月15日
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