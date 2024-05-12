王正棠敲生涯首支再見安 悍將延長賽擊退兄弟

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職富邦悍將隊今天與中信兄弟隊鏖戰至延長賽第10局，悍將隊10局下靠著王正棠敲出生涯首支再見安打，率隊以3比2搶勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊今天繼續在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，兄弟2局上靠著楊祥禾安打先馳得點，3局上陳俊秀也有安打送回球隊第2分。

悍將3局下追分，1人出局後李宗賢敲出安打、靠著失誤上到三壘，王正棠補上安打送回1分，4局下悍將再靠著戴培峰適時安打送回追平分。

兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽突破僵局制10局上兄弟沒有拿下分數，10局下李宗賢敲出安打、王正棠敲出再見二壘打幫助球隊搶勝。

悍將總教練陳金鋒賽後受訪表示，延長賽沒有使用短打戰術搶分，主要是王正棠近期攻擊手感不錯、狀況相對穩定，所以讓他自由攻擊，也收到好的結果。

王正棠今天總計5打數敲出3支安打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員；投手江國豪後援投1局沒被敲出安打，無失分，奪下個人本季第2勝。

悍將隊投手黃保羅今天6局中繼登板，投1局沒被敲出安打、無失分，拿下中繼成功，為悍將隊史第900次中繼成功。中信兄弟2局上王威晨率先敲出安打，2人出局後盜上二壘，這一盜也是兄弟隊史第3000次盜壘成功。（編輯：張雅淨）1130512

中華職棒富邦悍將隊12日與中信兄弟隊在新莊棒球場交手，雙方鏖戰到延長賽第10局才分出勝負，兄弟隊投手吳俊偉（右3）吞下敗戰，賽後與隊友向球迷致意。中央社記者張新偉攝 113年5月12日