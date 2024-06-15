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金本知憲靠鍛鍊成「鐵人」 自曝有惡作劇詛咒

2024/6/15 17:58
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中信兄弟今天請來「平成鐵人」金本知憲擔任開球嘉賓，金本知憲「鐵人」封號來自「多練習多鍛鍊」，金本知憲與兄弟總教練平野惠一好交情，也笑著分享「惡作劇詛咒」。

中華職棒中信兄弟隊本週在台北大巨蛋舉行「阪神甲子園主題日」，今天邀請「平成鐵人」金本知憲擔任開球嘉賓，金本知憲擔任開球打者，開球捕手則是曾效力過阪神虎隊的現役兄弟隊投手呂彥青。

金本知憲首度踏入台北大巨蛋直呼嚇一跳、是很棒的球場，提到現在受邀開球有點不好意思，但踏入球場後想起很多以前的回憶，很懷念球場上的氣氛。

除了呂彥青外，兄弟隊投手鄭凱文過去也曾效力阪神虎隊，金本知憲表示，大家都沒什麼變，也打從心底替他們加油。

兄弟隊總教練平野惠一稱呼金本知憲為「師父」，也透露金本知憲要來開球讓他很緊張；金本知憲聽到後笑說，人生中惡作劇最多的2個對象，第一名是新井貴浩，第2名就是平野惠一，被他惡作劇過的人後來都當了總教練，笑稱「這是惡作劇詛咒」。

接到開球邀約，金本知憲表示，平時很少出席這樣的活動，到台灣後發現蠻多球迷認識自己也很意外，學生時期曾到過台灣一次，當時最大的印像就是台灣的人都很親切熱情。

金本知憲有「平成鐵人」封號，不畏傷勢、疲勞，長年連續出賽，被問起是否要跟後輩分享如何成為「鐵人」，他笑說自己身體不算很好，但球隊要求的練習都會努力完成，也有強烈想要出賽的意志力，「多練習多鍛鍊最重要」。（編輯：陳政偉）1130615

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