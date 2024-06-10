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「師父」金本知憲來台 兄弟教頭平野惠一喊緊張

2024/6/10 17:41
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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中信兄弟台北大巨蛋推阪神甲子園主題日預售逾4.6萬張票，15日有望開放3萬人以上觀眾，並請日職阪神隊前總教練金本知憲開球，兄弟總教練平野惠一笑說看到「師父」仍會緊張。

中職中信兄弟隊14日起在台北大巨蛋安排3連戰，並推出阪神甲子園球場主題日，15日邀請「平成鐵人」金本知憲擔任開球嘉賓，16日開球嘉賓為「筋肉超人」糸井嘉男。

平野惠一稱金本知憲為「師父」也是「恩人」，今天接受媒體訪問時笑說，金本知憲很可怕，現在看到還是會緊張，但還是很喜歡金本知憲，會稱金本知憲為「師父」，不僅在教學上，而是觀察金本知憲無論場上表現、紀錄或者場外的態度等，都可以學到很多東西。

平野惠一談起糸井嘉男，則表示是隊友、學弟，兩人私下感情很好。

聽到主題日票房有望挑戰單場破3萬人紀錄，平野惠一對球迷喊話，希望球迷多多進場看球。

兄弟球團表示，阪神主題日3天預售票已經超過4.6萬張，「15日比賽有機會全面開放3萬人以上，球團相關的申請已經送出」。（編輯：管中維）1130610

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金本知憲
兄弟阪神甲子園球場日 專屬播報員帶來日式看球體驗兄弟阪神甲子園主題日 邀「筋肉超人」糸井嘉男開球
平野惠一
岳東華沒短打首打席開轟 教頭點揮棒軌跡改變平野惠一「跨欄」阻衝突引熱議 笑問是討論腿短嗎
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