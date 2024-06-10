兄弟阪神甲子園球場日 專屬播報員帶來日式看球體驗

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊將於15、16日在台北大巨蛋舉行「阪神甲子園球場日」主題日，邀請阪神兩名OB球星金本知憲以及糸井嘉男開球，甲子園賽事專屬播報員將親臨，帶給球迷最道地的日本看球體驗。

中信兄弟今天發布新聞稿表示，與甲子園球場合作共同舉辦「的阪神甲子園球場日－100週年大巨蛋特仕版」主題週活動，將於6月15日、16日在台北大巨蛋盛大舉辦。兄弟不僅持續與阪神吉祥物攜手合作，更邀請到兩名阪神OB選手金本知憲以及糸井嘉男擔任開球嘉賓。

今年適逢阪神甲子園球場100週年，兄弟球員們將換上「阪神聯名球衣」，搭配阪神隊歌「六甲颪」進行曲。阪神甲子園球場賽事的專屬播報員也會親臨大巨蛋，讓球迷彷彿置身於阪神甲子園球場，帶給球迷最道地的日本看球體驗，讓球迷不用出國也能體驗日本最古老棒球場的魅力。

曾擔任阪神虎隊總教練的金本知憲，於2003年至2012年間效力阪神虎隊，此次將與「筋肉男」糸井嘉男一起到台北大巨蛋為中信兄弟「阪神主題日」開出好球。糸井嘉男曾是台灣旅日棒球好手陽岱鋼在火腿時期的隊友，於2017年至2022年間效力阪神虎隊。

兄弟隊發布消息，15、16日主題日兩天進場的球迷，可獲得「阪神聯名LOGO衝鋒旗」，以及指定區域限定贈品「阪神聯名LOGO托特包組」。

中信兄弟也特別在此次主題活動，再次邀請到同為日本職棒阪神虎隊的吉祥物「ラッキーLucky」、「キー太 Ki-Ta」與6名阪神虎啦啦隊女孩Tiger Girls，攜手中信兄弟Passion Sisters一同共襄盛舉。

此外，6月15日適逢「警察節」，為感謝警察為民服務的辛勞與守護，也特別邀請警察及治安維護人員帶家人到台北大巨蛋觀看比賽，感受棒球熱血沸騰魅力。（編輯：張雅淨）1130610