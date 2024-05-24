秋山幸二對棒球很執著 後空翻郭總、鋒總都難忘

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）日職傳奇球星秋山幸二受邀今天替富邦悍將在台北大巨蛋開球，與多年好友悍將副領隊郭泰源相見歡。郭泰源直言他對棒球很執著，悍將總教練陳金鋒則是馬上想到秋山幸二的招牌後空翻。

郭泰源在3月西武OB賽時，口頭邀約秋山幸二來台開球，秋山幸二馬上答應，今天實現承諾將在台北大巨蛋替悍將主場賽事開球。

62歲的秋山幸二保養得宜，看不出實際年紀，郭泰源開玩笑說：「他一直都長這樣，沒有什麼變，是妖怪」，也會帶秋山幸二去品嚐一下台灣美食。

被問起過去在西武當隊友、在軟銀鷹隊當教練共事有沒有什麼特別的回憶，郭泰源表示沒有什麼特別的，幾乎都在比賽，但因為住在同一棟樓是鄰居，偶爾會小酌一下、聊聊天。

郭泰源笑說，秋山幸二球員時期後空翻隊友都會很嗨，印象最深刻的就是他在廣島比賽時後空翻，西武OB賽事秋山幸二也有小秀側翻，「還差點跌倒，這都是回憶。」

秋山幸二賽前在場邊也沒有閒著，看著悍將球員打擊練習也親自指導，郭泰源笑說：「他搞不好等下自己上場打」，直言秋山幸二對於棒球很執著、對棒球很有熱枕，指導選手也是義不容辭，從秋山幸二在軟銀隊當總教練時就一直是這樣。

秋山幸二笑說現在沒有打球了，但長久以來的訓練融入日常生活，包括站立、坐著的姿勢都會特別注意用到什麼肌肉，吃飯也只吃八分滿，有特別注意生活控制。

郭泰源和悍將總教練陳金鋒都有提到秋山幸二的後空翻，被問起今天有沒有機會重現，秋山幸二馬上笑說：「沒辦法、太恐怖了，還是傳接球就好。」（編輯：吳協昌）1130524