悍將大巨蛋主場首戰 邀秋山幸二與郭泰源對談

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）中職富邦悍將明天起在台北大巨蛋進行主場3連戰，日本職棒傳奇名將秋山幸二明天將現身大巨蛋，除擔任開球嘉賓，賽前也將與悍將副領隊郭泰源共同進行球迷見面會。

秋山幸二球員時期是西武獅和大榮鷹的招牌球星，2014年入選日本棒球名人堂，2009至2014年擔任軟銀鷹總教練，2度率領球隊拿下「日本一」。

秋山幸二在西武時期與來自台灣的「東方特快車」郭泰源成為好友，除了球員時代共同奮戰，秋山幸二擔任軟銀教頭時，郭泰源擔任投手教練，攜手打造軟銀王朝。

秋山幸二明天賽前下午5時將在大巨蛋場外B2下沉式廣場舞台，與郭泰源進行球迷見面會，由「悍將之聲」主播錢定遠擔任主持人，與2名傳奇名將進行對談，共同分享過往回憶，現場開放球迷參與。另外，悍將首場大巨蛋主場賽事，將免費贈送進場球迷觀賽證書。

週末25日、26日則是「悍將中學」主題日，25日賽後「全能天王」周湯豪、「影歌雙棲女神」曾沛慈，26日賽後「金曲歌后」蔡健雅、「金曲原民歌王」葛西瓦開唱。

另外，大巨蛋系列戰悍將Fubon Angels陣容將全員到齊，帶領球迷們熱血應援，悍將表示，歡迎大家一同穿上校服來到大巨蛋。（編輯：龍柏安）1130523