中職明星賽不怕下雨 7/20、21在台北大巨蛋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中華職棒明星賽今年回到北部舉辦，將於7月20、21日在台北大巨蛋舉行，由世界12強棒球賽台灣隊與球迷票選出的明星隊交手，中職會長蔡其昌直呼：「今年不用再擔心下雨了。」

中職今天舉行明星賽開打記者會，據了解，先前因為台北大巨蛋同時段卡商業活動檔期，一度可能無法在大巨蛋舉行明星賽，但4月底終於有好消息。

中職正式宣告今年中華職棒明星賽進軍台北大巨蛋，中職會長蔡其昌表示，去年明星賽首日就下大雨，很多球迷辛苦了，「今年不用再擔心下雨了，中職明星賽將首度在台北大巨蛋舉行。」

中職透過新聞稿表示，台灣精品攜手中職舉辦夏日棒球饗宴，連續3年冠名中華職棒明星賽，將台灣精品「追求挑戰、不斷創新」精神，攜手獲獎企業，將台灣產業創新能量注入中職明星賽。去年明星賽票選突破760萬票、兩場賽前預售分別達到1.7萬張與1.3萬張攀上高峰，今年重返北部舉行賽事，邀請大家共同見證「REGEN 再創顛峰」。

今年中華職棒持續與影音社群平台LINE VOOM合作，以全面、生活化方式與球迷互動，共同深耕台灣棒球領域。

中職明星賽球迷票選於明天中午12時正式展開，球迷每天可使用個人LINE帳號登入，透過LINE VOOM官方帳號進入中華職棒明星對抗賽活動頁面投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選。

今年全壘打大賽參賽資格為2023年聯盟全壘打排行榜前10名選手，以及2024年截至5月5日位居全壘打排行榜前10名且未被註銷的球員，都具全壘打大賽票選資格，採用全網路票選，總得票數前8名球員入選參加全壘打大賽，投票截止時間至6月6日晚間11時59分為止。（編輯：張雅淨）1130513