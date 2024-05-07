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澄清湖棒球場外野區暫停售票 內野上層先改善

2024/5/7 13:27（5/7 14:08 更新）
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中職台鋼雄鷹隊4月20日在主場高雄澄清湖棒球場出賽，吸引逾萬名球迷進場觀戰。（中央社檔案照片）
中職台鋼雄鷹隊4月20日在主場高雄澄清湖棒球場出賽，吸引逾萬名球迷進場觀戰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林巧璉高雄7日電）中職台鋼雄鷹今天公告澄清湖棒球場售票調整，外野區暫停售票；另外，為優先調整澄清湖棒球場內野上層走道照明和地面優化，內野上層看台區將視售票情形，部分開放。

台鋼雄鷹球團今天在社群媒體臉書（Facebook）貼文指出，4月下旬台鋼雄鷹與中信兄弟系列戰結束後，球團與高雄市運發局經開會協商，短期內將優先調整內野上層走道照明及地面優化，因此內野上層看台區視售票情形，部分開放。

此外，外野部分，因短期內工程項目無法進行相關升級作業，為提供球迷更好觀賽品質，將暫時關閉外野區售票。

針對工程與售票調整，運發局回應，經開會協商，球團與運發局有共識，會在球季中儘速處理照明、地面等狀況；外野區暫不售票，這樣才有時間、空間可以整頓場地，提供更好的看球環境。（編輯：郭諭儒）1130507

#高雄市運發局
#澄清湖棒球場
#台鋼雄鷹球團
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