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蔡其昌還原明星賽定案大巨蛋過程 暫定單場3萬人內

2024/5/13 17:22（5/13 17:46 更新）
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中華職棒13日在台北舉行明星賽開打記者會，正式宣告今年中華職棒明星賽進軍台北大巨蛋，中職會長蔡其昌表示，去年明星賽首日就下大雨，很多球迷辛苦了，今年不用再擔心下雨了。中央社記者裴禛攝 113年5月13日
中華職棒13日在台北舉行明星賽開打記者會，正式宣告今年中華職棒明星賽進軍台北大巨蛋，中職會長蔡其昌表示，去年明星賽首日就下大雨，很多球迷辛苦了，今年不用再擔心下雨了。中央社記者裴禛攝 113年5月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職明星賽確定在台北大巨蛋舉行，但一開始場地安排不算順利，會長蔡其昌今天還原定案過程，也表示首波售票單場最多人數先抓3萬人以內，再視情況評估是否加開。

中華職棒例行賽今年在台北大巨蛋開打，一開始就希望年度明星賽盛事也能前進大巨蛋，讓球迷在台灣具有代表性的巨蛋球場享受「棒球嘉年華」盛宴，但一開始與商業活動檔期撞期、館方給予的談判空間不大因而一度卡關。

中職今天召開明星賽宣告記者會，確定明星賽將於7月20、21日在台北大巨蛋舉行，中職會長蔡其昌受訪還原場地定案過程，提到一開始希望在台北大巨蛋舉行明星賽，也有拜會台北市長蔣萬安，但沒有得到肯定的答案。

蔡其昌提到，在協調檔期的過程中，桃園市也很積極地爭取明星賽去桃園棒球場舉行，如果大巨蛋不行，就會選擇在桃園棒球場舉行，最後確定能在台北大巨蛋舉辦，自然以台北大巨蛋為優先場地。

明星賽過往單場最多觀眾紀錄為2013年桃園棒球場的1萬8181人，蔡其昌表示，今年首波明星賽開放觀眾人數，單場是3萬人以內，如果球迷真的反應很熱烈，將再視情況評估是否加開座位。（編輯：張雅淨）1130513

中職會長蔡其昌（右5）、體育署長鄭世忠（右4）等出席與會，一同宣告今年中華職棒明星賽進軍台北大巨蛋。中央社記者裴禛攝 113年5月13日
中職會長蔡其昌（右5）、體育署長鄭世忠（右4）等出席與會，一同宣告今年中華職棒明星賽進軍台北大巨蛋。中央社記者裴禛攝 113年5月13日
中華職棒13日在台北舉行明星賽開打記者會，6隊派出球員與啦啦隊員出席與會。中央社記者裴禛攝 113年5月13日
中華職棒13日在台北舉行明星賽開打記者會，6隊派出球員與啦啦隊員出席與會。中央社記者裴禛攝 113年5月13日
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中職明星賽不怕下雨 7/20、21在台北大巨蛋
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