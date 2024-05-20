悍將斥資400萬升級大巨蛋音響 陳念琴鄭怡靜開球

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職富邦悍將本週前進台北大巨蛋，週末舉辦主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」，25、26日邀請「拳擊女王」陳念琴、「桌球一姐」鄭怡靜開球，賽後有演唱會，悍將更斥資新台幣400萬元升級音響。

富邦悍將24日起在台北大巨蛋安排主場賽事與台鋼雄鷹隊打3連戰，25、26日將推出主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」，悍將今天發布新聞稿表示，主體日結合音樂和運動的熱情，為悍將家人們帶來了一場前所未有的盛宴。

悍將新聞稿表示，25、26日賽前分別邀請將前往2024巴黎奧運的台灣大哥大運動家族成員「拳擊女王」陳念琴、「桌球一姐」鄭怡靜開球。

陳念琴出生花蓮並擁有阿美族及布農族血統，是台灣史上首名取得奧運女子拳擊資格的選手，今年取得2024巴黎奧運的門票，將再度為台灣出征。鄭怡靜14歲便成為了台灣史上最年輕的女子成人選手，在東京奧運男女混合雙打奪得銅牌，近期更率領台灣女團搶下巴黎奧運的門票。

此外，25日賽後安排「全能天王周湯豪」、「影歌雙棲女神曾沛慈」演唱，26日賽後則由「金曲歌后蔡健雅」、「金曲原民歌王葛西瓦」熱情開唱，悍將斥資新台幣400萬元建置演唱會規格等級的音響、燈光、雷射特效等設備，賽後演唱會將在場中架設陣列式音響，看台區的一、二樓也增設陣列喇叭，平衡大巨蛋各區音場，要帶給球員最頂級的音樂饗宴。（編輯：李亨山）1130520