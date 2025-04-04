WB盃拳擊賽 陳念琴最終回合搶攻仍落敗止步4強

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（中央社記者黎建忠台北4日電）台灣「抗癌女拳王」陳念琴今天在巴西伊瓜蘇舉行的「WB盃拳擊賽」65公斤級4強，和波蘭選手克羅卡鏖戰3回合，儘管陳念琴最終回合積極搶攻，仍以積分1比4落敗。

「WB盃拳擊賽」是世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）獲得國際奧會授權後首度舉辦的賽事，台灣由教練柯文明領軍，帶著陳念琴、吳詩儀2名奧運國手，以及培訓隊小將郭怡萱、邱敬鈺參賽。

陳念琴這次改打65公斤級，今天面對到波蘭的克羅卡（Kinga Krowka），雙方實力相當接近，前2回合打完難分軒輊，5名裁判中有2名給出同分，其餘3名裁判給分也僅1分差。

關鍵的第3回合，陳念琴雖主動掌握攻勢積極出拳，但裁判似乎不買單，最終就以積分1比4落敗。而5名裁判給陳念琴的分數為29比28、28比29、28比29、28比29、28比29，2人勝負都在1分之間。

柯文明賽後接受中央社記者訪問時無奈表示，「第3回合那樣的判決確實有點奇怪，很明顯攻擊都在我們這邊，只能說還有很多地方需要學習。」

柯文明強調，這只是陳念琴在WB的第2場比賽，還有很多地方可以討論，「能讓她上上下下也是好事，表示我們還有戰術可以調整，尤其在這新的量級會有新的對手，而選手自己在體重、速度、腳步上都要快點適應。」

柯文明指出，這次帶4名選手出來比賽都各自有收穫。小將郭怡萱表現很好，出拳有模有樣，只可惜對上歐美選手，自己在體力控管上有些問題；邱敬鈺只是第2場成人的國際賽，吸取經驗最重要。

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「至於陳念琴和吳詩儀，都面臨同樣降量級的問題，勢必會遇到很多新的狀況，不同的對手、速度、高度、出拳模式等，都會是我們接下來討論的方針。」

柯文明也透露，回台灣休息後繼續調整，接下來預計5月參加泰國公開賽。（編輯：李錫璋）1140404