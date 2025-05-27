林昀儒高承睿桌球世錦賽男雙鍍銀 世界排名升至第4

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（中央社記者黎建忠台北27日電）拿下今年卡達杜哈世界桌球錦標賽男雙銀牌的台灣組合林昀儒、高承睿，在今天的世界排名，從原本的第11名竄升7位來到第4名。

台灣男子桌球好手林昀儒、高承睿，在剛結束的2025世界桌球錦標賽表現搶眼，在晉級的過程中，不但連續擊敗2組中國搭檔，4強賽更以3比1扳倒世界排名第1的法國大李布隆（Alexis Lebrun）、小李布隆（Felix Lebrun）組合。

只可惜，在男雙冠軍戰裡，林昀儒和高承睿雖一度以2比1取得聽牌優勢，但最終遭到日本組合篠塚大登、戶上隼輔逆轉，最終拿下銀牌。

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不過靠著世錦賽的高積分進帳，林昀儒、高承睿這對男雙組合，世界排名也竄升7名，現在高居世界第4，甚至領先所有的中國組合。

至於林昀儒的男單也從第12名小升到第11名，鄭怡靜的女單維持在世界第11名；至於重新搭檔的混雙組合林昀儒、鄭怡靜，在本屆世錦賽闖進8強，世界排名也再度出現在第37名。（編輯：李亨山）1140527