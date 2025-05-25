林昀儒高承睿世錦賽摘銀 教練場邊激情鼓勵成焦點[影]

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（中央社記者陳容琛台北25日電）台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿今天在桌球世錦賽男雙以銀牌作收，其中教練王翊澤數度在場邊激情大動作鼓勵球員，成為另類焦點。

在卡達首都杜哈舉行的世界桌球錦標賽，台灣男雙組合林昀儒、高承睿接連突破2對中國組合梁靖崑、黃友政及林詩棟、林高遠後，前役4強又拍落世界排名第1的法國大李布隆（Alexis Lebrun）、小李布隆（Felix Lebrun）兄弟檔，成為繼「桌球教父」莊智淵、陳建安後，台灣第2對挺進世錦賽金牌戰的男雙組合。

林昀儒、高承睿今天在金牌戰與日本組合篠塚大登、戶上隼輔正面交鋒，面對對手強力打法，「柚香林萌」雖然首局一開始處於落後，但在中間逐漸找到節奏，並回敬9比1攻勢，不僅逆轉比分，還以11比6拔得頭籌。

然而林昀儒、高承睿在次局數度被對手抓到機會，導致分差不斷被擴大，就算化解3個局點，仍以5比11讓出。

第3局林昀儒、高承睿繳出強勢進攻，頻頻迫使對手回擊出界，更靠著林昀儒精彩的回擊，以11比7率先取得聽牌優勢。不過「柚香林萌」在第4局未能延續氣勢，尤其對手數度出現擦網「幸運球」，讓林昀儒、高承睿拚到6比6時被連得5分，以6比11遭到扳平戰局。

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進入決勝第5局，林昀儒、高承睿幾乎一路陷入落後，即便一度追到僅剩1分差，依舊被對手率先逼出金牌點，最後在林昀儒回擊出界情況下，讓「柚香林萌」以6比11與金牌擦肩而過。

有趣的是，林昀儒、高承睿的場邊教練王翊澤，經常被轉播單位拍到大動作激勵選手，成為場邊另類焦點。王翊澤接受中央社採訪透露，賽後還喊到「燒聲」，不過他認為只是做好教練該做的工作，並指出這次世錦賽對整個男雙團隊都是珍貴的經驗。（編輯：張雅淨）1140525