桌球世錦賽男雙奪銀返台 林昀儒高承睿盼持續提升

（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）台灣桌球男雙組合林昀儒、高承睿25日在世錦賽奪銀，桌球代表隊今天返台，兩人對於獲獎都非常開心。至於球迷為組合取了「柚香林萌」的稱號，2人都說「聽起來很好喝」。

台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿25日在桌球世錦賽男雙金牌戰，以2比3遭到日本組合篠塚大登、戶上隼輔逆轉，以銀牌作收。

桌球代表隊今天搭乘中華航空CI834班機返台，於下午3時45分抵達桃園國際機場，合作金庫銀行董事長林衍茂也前往接機，並獻花及頒獎勉勵球員。

林昀儒接受媒體聯訪表示，賽前2人一起訓練，上次比賽不足的地方也都有加強，溝通越來越順暢，戰術也執行得不錯，獲獎非常開心，因為這也是2人的第1個男雙獎牌，賽前也沒想到會遇到這麼多厲害對手，最後雖然較可惜沒有拿下金牌，但2人都有突破。其實，從第1場到最後一場大家都非常有實力，因此只能一場一場全力以赴。

對於球迷認為兩人場上「霸氣」場下受訪「呆萌」，林昀儒認為2種個性可以都有，都要合併著用。2人比賽期間都是正常溝通，對於戰術有想法就會自己說出來。未來若再合拍，在技術、戰術的豐富度可能要再提升。

高承睿說，從第一次搭配到這幾天，中間還是有滿多調整或磨合，所以才可以在世錦賽上搭配得較有默契，技戰術發揮得更好。獲獎覺得滿開心的，畢竟在賽前也沒有想到會有這面獎牌、贏了許多優秀的選手，從第1場到最後一場，整體默契或流暢度都漸入佳境，每一場都有在進步的感覺。

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對於記者詢問，第一次踏上決賽舞台的心情。高承睿坦言覺得滿不可思議的，因為也沒有想過自己能在這個舞台上，特別是決賽去發揮，當然賽前也會有些緊張，不過真正比賽的時候其實還是滿享受的。他也說，未來若再與林昀儒合作，會從綜合能力上或技戰術的搭配上進行調整加強。

教練王翊澤表示，2人發揮得非常好，能拿到銀牌在一開始是不敢想像，最後可惜沒有拿下冠軍，但他個人已非常滿意，是「贏得銀牌」不是「惜得銀牌」，是值得開心跟慶祝的事。這次參與世錦賽的選手表現不錯，成績有目共睹在慢慢提升，希望選手的歷練越來越多，經驗越來越好，台灣的成績也可以越來越好。（編輯：李錫璋）1140527