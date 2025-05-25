加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動

林昀儒高承睿桌球世錦賽奪銀 教練讚無可挑剔

2025/5/25 20:39（5/25 21:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒（右）、高承睿（左）25日在桌球世錦賽奪銀。（圖取自facebook.com/TCB.Bank.tt）
台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒（右）、高承睿（左）25日在桌球世錦賽奪銀。（圖取自facebook.com/TCB.Bank.tt）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北25日電）台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿今天在桌球世錦賽奪銀，被譽為是象徵男雙傳承的組合，教練王翊澤也笑說是有趣的緣分。

在卡達首都杜哈舉行的世界桌球錦標賽，台灣桌球男雙組合林昀儒、高承睿今天在金牌戰與日本組合篠塚大登、戶上隼輔正面交鋒，雖然率先以11比6、5比11、11比7取得聽牌優勢，距離金牌僅差一步，可惜最後以2個6比11遭到逆轉，以銀牌作收。

教練王翊澤賽後接受中央社採訪時肯定林昀儒、高承睿的發揮，尤其「柚香林萌」接連突破2對中國組合梁靖崑、黃友政及林詩棟、林高遠後，4強戰又拍落男雙世界排名第1的法國大李布隆（Alexis Lebrun）、小李布隆（Felix Lebrun）兄弟檔，「我想表現是大家有目共睹。」

王翊澤認為，林昀儒、高承睿今天在金牌戰帶著與對手拚搏的心態應戰，只是很可惜沒辦法拿下冠軍，「但我覺得他們的表現已經是無可挑剔的了。」

google news透過 Google News追蹤中央社

過去台灣男雙在世錦賽的最佳成績為2013年「桌球教父」莊智淵攜手陳建安摘下金牌，剛好兩人與「柚香林萌」頗有淵源，林昀儒的教練王翊澤在選手時期多次與陳建安搭檔，而高承睿則是莊智淵的「徒弟」，王翊澤也忍不住笑說是有趣的緣分。

轉播畫面經常拍到王翊澤大動作激勵選手，甚至金牌戰賽後還「燒聲」。他透露只是做好教練該做的工作，畢竟拚到金牌戰心情很亢奮，絕對想要取得勝利，並提到世錦賽對整個男雙團隊都是珍貴的經驗，「相信不只他們兩個，這次有來比賽的每名選手都發揮很好，具有相當好的未來性。」（編輯：張雅淨）1140525

#林昀儒
#金牌
#莊智淵
#陳建安
#高承睿
#桌球
#李布隆
延伸閱讀
林昀儒高承睿遭日本組合逆轉 桌球世錦賽男雙奪銀林昀儒高承睿桌球世錦賽男雙奪銀 賴總統讚展現卓越運動家風範洛杉磯奧運桌球新變革 新增混合團體賽體能訓練增強有成 林昀儒笑言變壯沒變Man林昀儒高承睿世錦賽摘銀 教練場邊激情鼓勵成焦點[影]
王翊澤
鄭世忠訪視宜蘭訓練基地 為林昀儒打氣
林昀儒
林昀儒高承睿世錦賽扳倒世界第1 25日與日本組合爭冠[影]世界桌球錦標賽 林昀儒不敵中國王楚欽止步8強[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：