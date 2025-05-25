林昀儒高承睿桌球世錦賽奪銀 教練讚無可挑剔
2025/5/25 20:39（5/25 21:43 更新）
（中央社記者陳容琛台北25日電）台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿今天在桌球世錦賽奪銀，被譽為是象徵男雙傳承的組合，教練王翊澤也笑說是有趣的緣分。
在卡達首都杜哈舉行的世界桌球錦標賽，台灣桌球男雙組合林昀儒、高承睿今天在金牌戰與日本組合篠塚大登、戶上隼輔正面交鋒，雖然率先以11比6、5比11、11比7取得聽牌優勢，距離金牌僅差一步，可惜最後以2個6比11遭到逆轉，以銀牌作收。
教練王翊澤賽後接受中央社採訪時肯定林昀儒、高承睿的發揮，尤其「柚香林萌」接連突破2對中國組合梁靖崑、黃友政及林詩棟、林高遠後，4強戰又拍落男雙世界排名第1的法國大李布隆（Alexis Lebrun）、小李布隆（Felix Lebrun）兄弟檔，「我想表現是大家有目共睹。」
王翊澤認為，林昀儒、高承睿今天在金牌戰帶著與對手拚搏的心態應戰，只是很可惜沒辦法拿下冠軍，「但我覺得他們的表現已經是無可挑剔的了。」
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過去台灣男雙在世錦賽的最佳成績為2013年「桌球教父」莊智淵攜手陳建安摘下金牌，剛好兩人與「柚香林萌」頗有淵源，林昀儒的教練王翊澤在選手時期多次與陳建安搭檔，而高承睿則是莊智淵的「徒弟」，王翊澤也忍不住笑說是有趣的緣分。
轉播畫面經常拍到王翊澤大動作激勵選手，甚至金牌戰賽後還「燒聲」。他透露只是做好教練該做的工作，畢竟拚到金牌戰心情很亢奮，絕對想要取得勝利，並提到世錦賽對整個男雙團隊都是珍貴的經驗，「相信不只他們兩個，這次有來比賽的每名選手都發揮很好，具有相當好的未來性。」（編輯：張雅淨）1140525
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