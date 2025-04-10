體能訓練增強有成 林昀儒笑言變壯沒變Man

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（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣男子桌球好手林昀儒在黃金計畫團隊幫助下，看得出來變得更精壯，體能也變好。他今天受訪時笑說：「確實有變壯，但好像沒有變比較Man。」

林昀儒的教練從今年1月世界桌球大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽起，改由前國手王翊澤接手。

除了教練以外，林昀儒的黃金計畫團隊也幫助他不斷進步，其中，物理治療師陳行深扮演重要功臣，還要肩負林昀儒的體能訓練和營養調配等。

林昀儒在過去幾場比賽時，外界看出他明顯變得精壯許多，尤其在相持球的狀態下，力量都能維持不墜。

他在接受中央社記者訪問時表示：「我自己也有感覺變得比較有力量，和過去差別最大的部分，就在於以往這1分打了10拍的相持球後，下1分就會比較沒力，但現在已經不會有這種狀況。」

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林昀儒強調，體能狀況變好的情況下，除了打球更有力量外，對於精神上的專注度也能維持住，比較不會出現恍神的現象。

教練王翊澤接手後，除了每次在場邊激情吶喊成為轉播焦點外，他也透露，「我告訴昀儒場上表情可以多一些，能笑就笑，不要一下子被對手看穿自己的心境，這種心理戰也是很重要。」（編輯：管中維）1140410