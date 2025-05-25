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林昀儒高承睿桌球世錦賽男雙奪銀 賴總統讚展現卓越運動家風範

2025/5/25 20:30（5/25 21:38 更新）
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台灣桌球男雙組合林昀儒（左）、高承睿（右）25日勇奪世界桌球錦標賽男雙銀牌。（圖取自weibo.com/ITTFWorld）
台灣桌球男雙組合林昀儒（左）、高承睿（右）25日勇奪世界桌球錦標賽男雙銀牌。（圖取自weibo.com/ITTFWorld）
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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統賴清德今天透過臉書發文，恭喜台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿勇奪世界桌球錦標賽男雙銀牌，以不屈不撓的精神奮戰，展現無比拚勁與卓越的運動家風範。

台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿今天在桌球世錦賽男雙金牌戰，以2比3遭到日本組合篠塚大登、戶上隼輔逆轉，以銀牌作收。

賴總統晚間透過臉書發文表示，桌球男雙組合「柚香林萌」在突破中國強敵後，展現出極高水準與強大抗壓性，在台灣時間今天凌晨的4強賽中，對上世界排名第一的法國搭檔，成功搶下金牌戰門票。這也是台灣桌球男雙睽違12年，再度站上世錦賽頒獎台。

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賴總統說，稍早進行的金牌戰，林昀儒、高承睿面對實力堅強的日本組合，依舊沉著應戰，以不屈不撓的精神奮戰至第5局，展現無比拚勁與卓越的運動家風範。

總統表示，這是台灣在桌球世錦賽男雙項目中，繼2007年蔣澎龍與張雁書獲得銅牌，以及2013年莊智淵與陳建安奪金之後的最佳成績。除了恭喜「柚香林萌」，賴總統也說，他誠摯感謝教練團隊與所有後勤人員的辛勞付出，並期許兩位選手再接再厲，持續在國際賽場上為自己、也為台灣寫下更多榮耀的篇章。（編輯：楊凱翔）1140525

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