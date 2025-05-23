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世界桌球錦標賽 林昀儒不敵中國王楚欽止步8強

2025/5/23 23:36
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（中央社記者黎建忠台北23日電）在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽，台灣「國民金孫」林昀儒今天在男單8強面對世界排名第2的中國好手王楚欽，以10比12、8比11、8比11、10比12落敗，無緣4強門票。

世界排名第12的林昀儒和王楚欽都是左手持拍，賽前2人交戰11次，林昀儒以3勝8敗居下風，而且近7戰僅拿1勝。

今天開打後，林昀儒首局連拿4分，沒想到還是沒能壓住王楚欽氣勢，隨後反被對手連拿5分，雙方陷入拉鋸戰，林昀儒雖然先以10比8取得局末點，但接著連續3次側身正拍發生失誤，最終讓王楚欽逆轉拿下。

打出氣勢的王楚欽，從第1局後段就展現強大的相持能力，不論多拍來回，或是中、遠台的攻防都表現得相當出色。

第2局林昀儒同樣一度取得8比6領先，但王楚欽隨後連得5分逆轉比數、再下1局；第3局開賽王楚欽就打出5比1攻勢，只要雙方遠台相持，王楚欽都會率先主動發力正手強攻，順利連下3局取得聽牌優勢。

關鍵的第4局，王楚欽很快取得6比3領先，只不過林昀儒也沒有放棄，追到9比9平手，就算先被王楚欽取得10比9的賽末點，但林昀儒仍靠著招牌反手擰球化解賽末點。

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只可惜，王楚欽的狀況實在太好，在11比10領先時，以一記正手拍剛好幸運擦台邊，讓他順利直落4擊敗林昀儒。

在今年世錦賽3線出擊的林昀儒，男單、混雙都止步8強，不過和高承睿搭檔的男雙則挺進4強，至少保底銅牌1面。（編輯：陳正健）1140523

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