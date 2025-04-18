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林昀儒桌球世界盃遭遇燈光失控 桌協去函ITTF抗議

2025/4/18 23:24（4/18 23:41 更新）
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（中央社記者陳容琛台北18日電）台灣桌球一哥林昀儒在本屆桌球世界盃男單預賽最後一戰，關鍵時刻疑似受到大會燈光失控影響，導致未能前進16強，中華桌協表示已去函國際桌球總會（ITTF）表達抗議。

影片來源：ITTFWorld

在澳門舉行的ITTF桌球世界盃，將48名選手分成16組進行單循環賽，僅取分組第1晉級16強。而世界排名15的林昀儒16日在分組賽最後一戰與德國名將的好友奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）正面交鋒，爭取唯一1張前進男單16強的門票。

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即便林昀儒手握對戰優勢，不過在前3局打完，以12比14、11比8、10比12陷入落後。進入關鍵第4局，眼看林昀儒即將順利延長戰線時，沒想到疑似因場邊燈光問題，導致分數遭取消並被判重打，也讓氣勢受到影響，最後林昀儒以13比15吞敗，同時確定無緣擠身16強之列。

對此中華民國桌球協會今天透過聲明指出，林昀儒當時在勝負關鍵時刻，大會燈光竟突然失控，讓選手情緒及比賽節奏因此大受影響，導致輸球未能晉級，已經去函ITTF表達抗議。（編輯：陳正健）1140418

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