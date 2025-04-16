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林昀儒不敵好友奧恰洛夫 無緣桌球世界盃16強

2025/4/16 23:52
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在澳門世界盃桌球賽男子組預賽最後一場，以1比3不敵德國名將奧恰洛夫，排名分組第2，無緣16強。

世界第15的林昀儒與手握倫敦奧運、東京奧運男單銅牌的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）為好友，去年就曾在對方牽線下投資美國職業桌球大聯盟（MLTT）普林斯頓革命隊（Princeton Revolution）。

世界盃將48名選手分成16組進行單循環賽，每場比賽都必須打滿4局，取分組第1晉級16強，同組的林昀儒、奧恰洛夫過去9度過招，林昀儒以6勝3敗占上風，但近3次交手都打到決勝局才分出勝負，兩人這次在分組賽都以4比0擊退地主選手陳梓賢。

林昀儒今天面對奧恰洛夫，依舊不輕鬆，4局中有3局打到丟士（Deuce），首局在錯過2個局點機會後，以12比14丟掉1局，所幸次局士氣未受影響，且把握機會以11比8扳平戰局。

林昀儒第3局浪費7比4領先，遭對手以10比9超前，林昀儒在化解1個局點後無功而返，以10比12再丟1局。

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第4局後半段雙方持續拉鋸，林昀儒在13比12領先時，疑似因場邊燈光問題，分數遭取消並被判重打，也讓氣勢受到影響，最終以13比15敗下陣來。

今年6名參賽的台灣選手中，僅鄭怡靜、馮翊新晉級，接下來將展開7局4勝制的16強淘汰賽。（編輯：楊昭彥）1140416

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