馮翊新不敵張本智和 桌球世界盃首度參賽16強止步

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣選手馮翊新今天在澳門桌球世界盃男單16強，迎戰世界第3的日本選手張本智和，儘管第3、4局都帶給對手不小壓力，可惜最終仍以0比4落敗，首度世界盃的驚奇之旅也告一段落。

世界排名第57馮翊新靠著遞補取得世界盃參賽資格，首度叩關世界盃，預賽首戰以3比1擊退排名第31的丹麥選手林德（Anders Lind），第2戰更與與巴黎奧運銅牌法國選手李布隆（Felix Lebrun）戰成2比2平手，經比較得失分，爆冷挺進16強。

馮翊新16強出戰今年曾拿下世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽冠軍、世界排名第3的張本智和，雙方首度對決，馮翊新開賽較慢進入狀況，陷入0比5落後，隨後急起直追，追到7比8，可惜仍功虧一簣，以7比11拱手讓人。

馮翊新次局靠著正手側身搶攻，取得3比2領先，隨後面對對手多變落點變化，陷入被動狀態，馮翊新在6比10落後情況下，連續化解3個局點，但未能再下一城，以9比11再丟1局。

第3局戰況膠著，馮翊新在相持球展現穩定性，靠著擦邊球、對手接發球失誤，取得7比5領先，可惜因自身失誤讓對手再度扭轉戰局，以10比12讓出。

已無退路的馮翊新第4局浪費6比4領先，經驗豐富的張本智和靠著正手強攻以9比7超前，馮翊新無力逆轉，以8比11敗下陣來。

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教練蔣澎龍接受中央社記者訪問時表示，馮翊新過去未曾與張本智和交手，剛開賽時戰術運用上可能還沒找到方法，還在摸索中，所幸後面有逐漸找回節奏。

蔣澎龍認為，張本智和整體實力還是比較好，馮翊新無謂失誤較多，不少機會球都未能打穿張本防線。（編輯：陳政偉）1140417