ITTF桌球世界盃 高承睿預賽首戰4比0完勝對手

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（中央社記者黎建忠台北14日電）台灣男子桌球好手高承睿，今天在澳門舉行的ITTF世界盃分組賽，輕鬆以11比6、11比7、11比5、11比7完勝紐西蘭的潘尼亞（Alfred Dela Pena），預賽首戰搶得優勢。

世界排名第26名的高承睿，生涯首戰世界排名第111的潘尼亞。

首局前段高承睿還在熟悉左手持拍的潘尼亞，但從雙方5比5平手時連得4分，順利拉開差距收下首局。

第2局高承睿逐漸掌握進攻節奏，始終保持領先再下一城；第3局高承睿一度遇到亂流，以3比4落後，但隨即回敬8比2攻勢，取得3比0的絕對優勢。

最後1局開賽高承睿就是5比1領先，最終輕鬆打以4比0拿下預賽首戰優勢。

高承睿從第2局起，多次反拍主動強攻讓對手防不勝防，且前3拍的突擊做得相當好，雙方幾乎沒有太多相持球，加上他對於台內球的旋轉掌握度相當好，完全主宰這場比賽。

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另外女單賽事，簡彤娟以11比8、11比6、11比8、8比11拿下加拿大華裔球員張墨；40歲老將黃怡樺則以11比1、11比1、11比5、11比8擊退紐西蘭華裔小將林若思（Jocelyn Lam）。

國際桌球總會（ITTF）男、女世界盃，預賽各48名球員分為16組，每組3人採循環賽制，每次交手都規定打完4局，分組預賽打完沒有勝敗直接比較得失局，分組第1晉級16強淘汰賽。（編輯：李亨山）1140414