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鄭怡靜不敵世界球后 無緣桌球世界盃女單4強

2025/4/18 19:41（4/18 20:23 更新）
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台灣桌球一姐鄭怡靜（圖），18日在國際桌球總會（ITTF）桌球世界盃征戰女單8強，可惜以1比4不敵世界球后孫穎莎，無緣擠身4強之列。（中央社檔案照片）
台灣桌球一姐鄭怡靜（圖），18日在國際桌球總會（ITTF）桌球世界盃征戰女單8強，可惜以1比4不敵世界球后孫穎莎，無緣擠身4強之列。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北18日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天在ITTF桌球世界盃的女單8強激戰逾50分鐘，可惜最後還是以1比4不敵挑戰衛冕的世界球后孫穎莎，無緣晉級4強。

在澳門舉行的國際桌球總會（ITTF）桌球世界盃，世界排名11的台灣女將鄭怡靜歷經分組賽考驗後，昨役與巴黎奧運女單銅牌、日本好手早田希娜鏖戰79分鐘，所幸鄭怡靜最後扛住壓力，以4比3驚險搶下勝利，不僅女單8強門票順利到手，同時也是台將僅存的希望。

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鄭怡靜今天與世界球后孫穎莎爭奪4強席次，在前2局遭到對手壓制情況下，接連以6比11、5比11讓出，所幸鄭怡靜在第3局即時回神，加上戰術執行到位，成功以11比6扳回一城。不過，鄭怡靜第4局錯失開局的領先優勢，導致以7比11讓孫穎莎率先取得聽牌。

陷入背水一戰情況的鄭怡靜，在第5局並未輕言放棄，持續奮力一搏，甚至數度遭遇亂流後，還能隨即穩住陣腳、緊咬比分，雖然被孫穎莎兩度漂亮救球逼出賽末點，但鄭怡靜仍沉著化解2個，可惜最後仍不敵對手的強勢進攻，讓鄭怡靜以9比11落敗，與女單4強門票擦肩而過。（編輯：方沛清）1140418

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