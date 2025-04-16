鄭怡靜拍下泰國選手 晉級桌球世界盃16強

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天在澳門世界盃桌球賽女子組預賽最後1場，以3比1擊敗泰國選手薩薇塔布，以分組第1、前進16強。

世界盃分兩階段進行，第一階段男、女子組各分成16組，每組3人進行單循環賽，每場比賽都必須打滿4局，取分組第1晉級16強。

世界排名11的鄭怡靜預賽首戰以直落4輕取韓國小將金娜英，今天面對排名第67的泰國選手薩薇塔布（Suthasini Sawettabut），過去雙方8度過招，鄭怡靜握有7勝1敗優勢。

鄭怡靜今天只要搶下2局，就鎖定分組第1與16強席次，首局以5比0強勢開局，並以11比5先下一城，次局在9比6領先情況下，儘管被對手追成1分差，所幸很快穩住陣腳，以11比8再拿1局，也確定16強門票提前到手。

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鄭怡靜第3局克服4比6落後，連得4分扭轉戰局，並以11比8搶下，第4局則是浪費4比0領先優勢，被對手超前，儘管又以9比8要回領先，可惜後續錯失機會，以9比11丟掉1局。

鄭怡靜今天成為6名參賽的台將中，首位晉級7局4勝制16強淘汰賽的選手，她去年同樣是在預賽拿下2連勝、挺進16強，後來才在8強敗給中國球后孫穎莎。（編輯：陳政偉）1140416