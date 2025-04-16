馮翊新扳平奧運銅牌 遞補參賽晉級桌球世界盃16強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）遞補參賽的台灣選手馮翊新首度參加世界盃桌球賽，今天男子組預賽最後一場出戰巴黎奧運銅牌法國選手李布隆，在落後2局情況下，連追2局扳平，經比較得失分，由馮翊新搶下16強門票。

世界排名第57的馮翊新今年亞洲盃、世界桌球職業大聯盟（WTT）印度清奈球星挑戰賽都有不錯表現，曾擊敗當時排名第12的韓國一哥張禹珍、排名第18的奈及利亞名將阿魯納（Quadri Aruna）。

馮翊新這次臨時接獲通知遞補參加在澳門舉辦的世界盃，首度登上世界盃舞台，與巴黎奧運銅牌法國選手李布隆（Felix Lebrun）同組，兩人首戰都以3比1擊退排名第31的丹麥選手林德（Anders Lind）。

馮翊新首局歷經2比8落後，儘管後續化解2個局點追成9比10，可惜未能再下一城，以9比11將首局拱手讓人；次局則在10比9領先時，錯過1個局點機會，以10比12再丟1局。

瀕臨淘汰的馮翊新第3局以3比0開局重新打出氣勢，儘管對手一度扳平，所幸馮翊新穩紮穩打，以11比8扳回一城。

第4局雙方4度戰成平手，馮翊新在6比6平手時，拉出一波5比1攻勢，以11比7扳平戰局。

由於雙方因淨勝局數相同，經比較得失分，馮翊新拿下分組第1、16強門票。

透過 Google News 追蹤中央社

教練蔣澎龍接受中央社記者訪問時表示，先前看到分組對手，因為過去都沒遇過，就覺得或許有機會；他透露，由於李布隆打得急、節奏快，有提醒馮翊新不能跟著對方節奏走，「一旦跟著他節奏走，一定不好打」。

蔣澎龍還提到，觀察馮翊新近2場比賽，相較過去反手位比較沒有自信，近期有明顯進步，相持球出手時，也比較不著急。（編輯：陳仁華）1140416