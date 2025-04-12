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馮翊新WTT挑戰賽8強止步 力拚世界盃首秀

2025/4/12 14:30
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣選手馮翊新今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）太原挑戰賽男單8強，以0比3不敵韓國選手安宰賢，接下來將轉戰澳門世界盃，迎接在這項賽事首秀。

世界排名第60馮翊新本週在中國舉辦的WTT太原挑戰賽孤軍奮戰，男單前2輪各以3比1淘汰法國選手杜爾（Esteban Dorr）、日本選手濱田一輝，挺進8強。

馮翊新今天出戰排名第24韓國選手安宰賢，前2局都在開局2比0領先情況下，被對手連續得分超前，以6比11、7比11丟掉前2局。

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馮翊新第3局浪費4比1領先機會，連丟4分後，儘管一度扳平戰局，但未能再下一城，以8比11落敗。

在結束WTT太原挑戰賽後，先前遞補取得世界盃資格的馮翊新將前往澳門，迎接14日開打的賽事，這也將是他首度登上世界盃舞台。他接受中央社訪問時表示，得知能參賽時覺得很驚喜，完全沒有想到可以參加。（編輯：陳政偉）1140412

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