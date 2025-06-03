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桌協秘書長葉國欽致歉 鄭世忠：補助款正常核銷

2025/6/3 19:08（6/3 19:30 更新）
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針對桌球小將葉伊恬參賽風波，教育部3日傍晚召開記者會，次長張廖萬堅（中）、體育署長鄭世忠（右）、桌球協會理事長趙重光（左）共同發表3點聲明。中央社記者翁睿坤攝 114年6月3日
針對桌球小將葉伊恬參賽風波，教育部3日傍晚召開記者會，次長張廖萬堅（中）、體育署長鄭世忠（右）、桌球協會理事長趙重光（左）共同發表3點聲明。中央社記者翁睿坤攝 114年6月3日
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（中央社記者黎建忠台北3日電）中華民國桌球協會秘書長葉國欽今天以公開聲明為桌球選手葉伊恬事件致歉後，教育部體育署長鄭世忠說：「道歉後，後續補助款就會正常核銷。」

黃金計畫選手葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，桌協以與亞洲青少年桌球錦標賽撞期為由，取消葉伊恬的美國大滿貫賽參賽資格，引發爭議，體育署也暫停桌協選手培訓及參賽之外各項補助經費；教育部、體育署與桌協下午發表共同聲明，聲明中葉國欽公開致歉。

鄭世忠在和解會議後表示，葉國欽已致歉，體育署不會停止協會後續補助款核銷。

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此外，教育部次長張廖萬堅說，黃金計畫公版是針對亞洲運動會、奧林匹克運動會擬訂，各單項協會有權修改，桌協加入世界錦標賽、亞錦賽、世青與亞青賽，未來會請協會多與教練、選手溝通，希望賽事分級、分流。

至於桌協常務理事陳信諺希望體育署勿用政治手段處理體育事項，鄭世忠說，桌協理事長趙重光澄清，陳信諺言行是個人行為，非桌協官方聲明，「我們就不會回應這個部分。」（編輯：李明宗）1140603

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