桌球協會取消葉伊恬美國大滿貫參賽資格 秘書長葉國欽公開致歉
2025/6/3 18:18（6/3 18:30 更新）
（中央社記者黎建忠台北3日電）桌球協會擅自取消葉伊恬參加WTT賽事掀起風波，今天教育部、體育署、桌協發表3點共同聲明，聲明中桌協秘書長葉國欽公開致歉，大家期盼事件能劃下句點。
教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠、中華民國桌球協會理事長趙重光今天下午3時一起在教育部開會，經過1個多小時討論後，達成3點共識；其中外界最關心的，就是聲明當中，桌協秘書長葉國欽願為爭議事件公開道歉，聲明書上也有4人的親筆簽名。
張廖萬堅提到，希望這次事件發生後，不論體育署或者各單項協會，對於培育選手能有共識，打造「以選手為核心」的培訓觀念。
共同聲明如下：
一、桌球協會秘書長葉國欽對於在美國大滿貫賽報名截止日期前，因時間緊迫、思慮欠周，無法與教練莊智淵取得共識，而直接取消選手葉伊恬的參賽資格之事，今日公開致歉。
二、桌球協會在選訓及所有會務推動，將以此事件為鑑，依循體育署以選手為核心的思維，與選手及教練進行更細緻、充分的溝通。
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三、體育署將與桌球協會共商，爭取在國內舉辦國際桌球賽事，期許為國內選手打造更寬廣的國際競技舞台。
鄭世忠提到，這份道歉的公開聲明，也同時轉達給教練莊智淵、選手葉伊恬及她的母親，「都獲得他們的認可」。（編輯：張雅淨）1140603
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