桌協7點說明取消葉伊恬資格理由 常務理事指體育署霸凌

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（中央社記者黎建忠台北3日電）針對桌球小將葉伊恬參賽風波，體育署長鄭世忠今天直言，道歉不會要桌協的命。不過今天一份桌協內部的外流文件，說明取消葉伊恬參賽的7大理由，而桌協常務理事陳信諺希望體育署勿用政治手段處理體育事項。

據了解，以下是中華民國桌球協會針對取消葉伊恬參加WTT美國大滿貫賽所列出的7大理由。

一、依黃金計畫等相關規定，選手接受政府補助，本來就有代表國家出賽的義務。

二、亞青和美國大滿貫賽日期撞期，只能選擇一項參加，亞青是代表國家的比賽，大滿貫是個人職業賽，雖有個人積分及獎金，但一位黃金計畫選手受國家栽培，理應以國家榮譽優先代表國家出賽亞青。

三、同樣情形還有其他選手如郭冠宏、張佑安，他們接受打亞青、放棄美國大滿貫賽，只有葉伊恬不同意捨棄大滿貫賽，協會要有一致性的作法。

四、大滿貫賽報名截止之前需向大會明確表示選手參加與否，如事後請假不被接受，可能發生像之前林昀儒與陳思羽遭世界桌球職業大聯盟（WTT）扣積分影響世界排名的嚴重情形，協會也是在保護選手避免受罰。

五、即時通知大會不參加，可以遞補國內另一選手參加，保障選手參賽權。

六、執行5月8日選訓委員會一致通過決議，不同意4名選手請假不參加亞青。

七、政府的黃金計畫規定很清楚，選手接受計畫補助，有代表國家參賽的義務，協會只是依法行政，且即時取消參賽也是在保護選手避免受罰。

文件最後更附上桌協常務理事陳信諺個人看法，認為體育署只聽教練莊智淵及選手的一面之詞，就要求協會限期改善及道歉，實屬主管單位的無理要求及霸凌。

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陳信諺強調，體育署主管在政府單位要升級為運動部的前哨，獨斷獨行展現很有魄力的決定，「個人認為未與協會溝通、查證事實的是體育署，而非桌球協會，請勿用政治手段處理體育事項。」

文件也詳細描述，桌協和莊智淵之間對於葉伊恬是否能參加美國大滿貫賽的協調過程，並稱雙方都相當清楚，並非桌協單方面決定。（編輯：張雅淨）1140603