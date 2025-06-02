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葉伊恬事件桌協仍未道歉 體育署暫停補助

2025/6/2 17:17（6/2 17:27 更新）
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桌球協會2日再發聲明表示，虛心檢討各界關於取消葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格一事的批評指教。（圖取自桌球協會網頁cttta.org.tw）
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（中央社記者許秩維台北2日電）中華民國桌球協會取消桌球選手葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格惹議，教育部發布新聞稿說，教育部體育署今天發函桌協予以警告，並已暫停選手培訓及參賽之外各項補助經費。

根據教育部新聞稿，督導體育署的教育部次長張廖萬堅表示，全案已造成選手實質參賽權益受損，協會管理階層對外說明態度消極，未積極回應社會輿論關切，嚴重損及協會專業治理形象。

他說，教育部透過體育署要求桌協儘速對外公開說明事件經過，並就處理不當部分向選手道歉，也應好好對外說明、負起應有責任，切勿避重就輕轉移焦點。

張廖萬堅表示，體育署已發函桌協，予以警告及暫停選手培訓及參賽之外各項補助經費，並要求公開致歉，如果未如期改善，教育部支持體育署依國民體育法規定，撤免協會秘書長，重整桌協運作。

張廖萬堅表示，優先保障選手權益，「選手的最佳利益即國家的最大利益」，要求體育署落實運動部成立過程中諮詢委員會建議結論，推動各單項協會專業治理。

葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，桌協以與亞洲青少年桌球錦標賽撞期為由，取消葉伊恬的美國大滿貫賽參賽資格，引發爭議。

教育部表示，體育署接獲陳情後，昨天聯繫桌協，指出協會於選訓決策過程中，除應要求選手履行參加亞洲青少年桌球錦標賽義務，更應尊重並協助選手參與WTT美國大滿貫賽意願，不應逕自代表選手回絕主辦單位邀請，侵害選手參與國際賽權益。

此外，教育部說，為推動體育單項協會專業治理改革，強化改進選訓制度，體育署近年持續引導各運動協會導入以選手為核心參與機制，透過設置選訓輔導委員會，納入具實務經驗基層教練、選手及相關專業人士，實質參與決策諮詢，逐步改變協會過去單向決策、溝通不透明管理文化，建立公開透明、制度化決策程序。

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張廖萬堅表示，運動部9月將成立，協會治理模式須同步轉型，相關制度規範與發展路徑應與時俱進，優化選手訓練與參賽制度環境，提升協會專業運作能力，健全體育體系，回應社會對公平治理與選手權益的高度期待。

教育部說，保障所有選手訓練與參賽基本權益是政府推動體育政策核心原則，未來將持續督導各運動單項協會落實「選手為本」治理理念，傾聽基層聲音，調整制度措施，促進協會良善治理與全民運動均衡發展。（編輯：李明宗）1140602

葉伊恬2023年參加烏蘭巴托東亞青年運動會桌球賽事。（體育署提供）
葉伊恬2023年參加烏蘭巴托東亞青年運動會桌球賽事。（體育署提供）
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