桌協官網曝體育署長私訊 未向阻擋葉伊恬參賽致歉

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（中央社記者陳容琛台北2日電）桌協擅自取消桌球新星葉伊恬於WTT美國大滿貫賽的參賽資格，目前僅在官網公布與體育署長鄭世忠的私下對話紀錄作為回應，並未致歉。對此鄭世忠表示，讓外界看看桌協的心態。

台灣17歲桌球女將葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，然而參賽資格遭到中華民國桌球協會取消。桌協日前在聲明解釋，亞洲青少年桌球錦標賽、美國大滿貫賽2項賽事撞期，「以國家榮譽優先考量，取消選手參加大滿貫是不得已之決定。」

只是桌協的聲明並未獲得外界認可，反而備受抨擊。桌協並遭教育部體育署要求公開說明事件經過、發表道歉聲明，同時祭出暫停所有補助款的處分。桌協不肯道歉，並在官網公開體育署長鄭世忠傳給桌協秘書長葉國欽的私人對話紀錄，依舊沒有正面回應爭議事件。

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鄭世忠今天在立法院列席前接受媒體聯訪提到，剛好讓外界看看桌協目前心態，並態度強硬地說：「發生這些事情，請桌球協會的管理階層慎重地考慮，你們要將整個國家的桌球帶向何處。」

鄭世忠說，體育署已下最後通牒，昨天也花一整天時間與桌協溝通，並透露真正問題在於不願意與選手溝通、不願意傾聽選手聲音，拒絕以選手為核心思維做決策；只要過程中以選手核心作為最高原則處理所有決策，通常結果會往好的方向走，「因為這些協會組織的存在，是為了要服務選手。」（編輯：張雅淨）1140602