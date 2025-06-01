葉伊恬WTT大滿貫賽資格遭取消 體育署：桌協須道歉、補助款將暫停

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（中央社記者陳容琛台北1日電）針對桌球協會取消台灣新星葉伊恬WTT美國大滿貫賽的參賽資格，體育署今天透過聲明要求桌協秘書處必須發表道歉聲明，同時將於2日發函暫停所有補助款，甚至不排除依法撤免秘書長。

台灣17歲桌球女將葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，沒想到參賽資格遭到中華民國桌球協會取消。桌協昨天更在聲明指出，亞洲青少年桌球錦標賽、美國大滿貫賽兩項賽事撞期，「以國家榮譽優先考量，取消選手參加大滿貫是不得已之決定。」

針對教練莊智淵陳情葉伊恬參賽權益受損，教育部體育署透過聲明指出，接獲陳情後隨即致電桌協了解情況，並向桌協表達在處理決策時，除了要求選手負起參賽亞青賽的義務，也應該傾聽選手接續參加美國大滿貫的意願，並加以協助，不應直接代選手回絕WTT邀請。

體育署認為，桌協管理階層處理聲明的態度引起社會批評，因此要求協會秘書處應該公開說明事件經過，並發表道歉聲明，負起應有的責任，同時2日將發函暫停桌球協會所有補助款，並限期改善公開致歉，「否則本署將依國體法第43條撤免秘書長。」

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隨著運動部即將成立，協會治理也是未來改革的重點之一，體育署舉例，年初邀請莊智淵進入選訓體系，就是希望透過體育署賦予的督促權力，進行選訓制度與決策的改革整頓，在決策能更爲基層選手、教練著想，「不容許協會再次發生侵害選手的案例。」

國體法第43條規定，特定體育團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予以警告、撤銷其決議、停止其業務之全部或部分，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得停止補助、撤免職員，甚至可移送主管機關廢止許可、命令解散。（編輯：黃名璽）1140601