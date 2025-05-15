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運動部9/9國民體育日掛牌 部徽源自Team Taiwan

2025/5/15 12:39
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（中央社記者黎建忠台北15日電）行政院今天在會後記者會由發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰指示，運動部預計9月9日「國民體育日」當天掛牌，今天同時公布運動部的部徽，發想來自12強的Team Taiwan。

李慧芝在行政院會後記者會直播上提到，卓榮泰已經請教育部體育署依照期程，籌備運動部掛牌事宜，未來運動部將以組織新造、思想翻新、全新推動為主籌、提倡全民運動風氣、強化選手培育及權益保障，推動運動產業發展、推展國際運動事務，藉此開啟台灣運動的新文化。

運動部的部徽，以「台灣隊長」陳傑憲在12強擊出關鍵三分打點全壘打後，在胸前比出的手勢去做延伸聯想，搭配代表聖火的橘色以及動能的黃色，發想出全新的LOGO。

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運動部LOGO由設計師劉耕名負責，他透過錄製的影片表示，好的LOGO有3個特點，一、就是非常簡單不需要語言就讓全世界都看得懂；二、需要在這個跨媒體時代很容易在每一個載體被運用；三、需要承載每個人的情感且要有共鳴。

設計團隊利用Sports的S，搭配台灣隊長陳傑憲在12強擊出的關鍵三分砲做結合，讓外界一眼就看得懂這個LOGO。（編輯：李亨山）1140515

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