2025總統盃將登場 陳傑憲與邰智源合體拍宣傳片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北12日電）為迎接運動部成立，體育署主辦、文化總會協辦的「2025總統盃」即將登場，「台灣隊長」陳傑憲與「最強阿公」邰智源合體演出宣傳影片，陳傑憲更化身應援天使，為選手比出TAIWAN手勢打氣。

文化總會今天發布新聞稿指出，即將於今年成立的運動部，是自1997年行政院體育委員會以來，睽違13年後，中央再次成立運動部門，目的是支持台灣選手、打造更完善的培訓環境，同時鼓勵全民參與運動，落實全民運動的理念。

「2025總統盃－全民運動賽事」主打街舞與3對3籃球兩大項目，歡迎各年齡層民眾踴躍報名參與。

首波宣傳影片以「全民運動」為核心概念，邀請去年在世界棒球12強賽中表現亮眼的棒球好手陳傑憲，與活躍於綜藝圈、持續挑戰自我的藝人邰智源共同演出。影片由曾執導福爾摩沙夢想家籃球隊形象片的導演陳奕亘操刀。

片中，陳傑憲一人分飾應援天使與惡魔，為各項運動賽事中的精彩瞬間喝采，並比出TAIWAN手勢加油打氣；而向來熱愛體育、經常守在電視機前為選手加油的邰智源，則化身運動健將，翻轉日常形象，增添許多幽默趣味。

陳傑憲表示，一開始得知要和「邰哥」邰智源同台演出時，既驚喜又興奮，「我一直是邰哥的粉絲，平常在宿舍也常跟安可（統一獅球員林安可）一起看邰哥的節目，這次能合作，算是同時圓了演員夢和粉絲夢！」

透過 Google News 追蹤中央社

邰智源也笑說，他平時十分關注運動賽事，去年世界棒球12強更是場場不缺席。這次拍攝與陳傑憲見面，忍不住以球迷身分與他熱烈討論台灣棒球與體育話題，聊得完全停不下來。他期盼運動部成立後，台灣運動環境越來越好。

體育署補充，目前賽事正緊鑼密鼓籌劃中，預計3對3籃球賽將於6月、街舞大賽則於8月公布競賽規程並開放報名。（編輯：李亨山）1140512