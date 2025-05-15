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運動部籌備 鄭世忠：以運動壯大台灣為願景

2025/5/15 16:03（5/15 16:13 更新）
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行政院15日上午舉行院會後記者會，體育署長鄭世忠（圖）出席，說明運動部籌備概況。中央社記者趙世勳攝 114年5月15日
行政院15日上午舉行院會後記者會，體育署長鄭世忠（圖）出席，說明運動部籌備概況。中央社記者趙世勳攝 114年5月15日
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（中央社記者黎建忠台北15日電）教育部體育署署長鄭世忠今天在行政院會議後主持簡報，向外界說明運動部籌備過程。他強調，運動部將以「運動壯大台灣」為願景，提出1個新造、2個翻轉、3個推進為主軸。

根據運動部的組織架構，規劃全新成立運動部，下轄6司5處3中心，6司包括綜合規劃司、競技運動司、適應運動司、產業及科技司、國際事務司、設施規劃司等，而3中心則是除了原有的國家訓練中心、國家運動科學中心外，再新增國家運動產業發展中心。

鄭世忠在簡報時表示，組織新造首重多元用人引進專業，至於在思維翻轉上，希望可以讓國人從以往注重菁英運動，擴大為注重全民運動，藉此讓競技運動全民化，也希望藉助政策來讓體育班轉型，朝向社團化和社區化發展。

鄭世忠今天對中央社記者提到，由於自己過去在物理治療師的背景，這次對於運動部的「適應運動司」有一定的想法，行政院長卓榮泰也在會議上特別強調，未來將全力推動身心障礙國民參與規律運動。

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鄭世忠轉述卓榮泰說法，表示未來必須全力推動身心障礙國民參與規律運動，甚至與醫院合作，在身心障礙國民復健過程融入運動元素，離開醫院後媒介對接身障運動團體與改善運動據點，才能將全民運動完整拼圖。

至於運動產業發展中心預計在今年7至9月展開籌備作業，10至12月會提出董監事名單簽陳行政院圈定，預計明年1月掛牌上路。（編輯：李亨山）1140515

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