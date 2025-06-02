桌協取消葉伊恬大滿貫賽資格 最新聲明稱虛心檢討但未道歉
2025/6/2 15:44（6/2 16:08 更新）
（中央社記者陳容琛台北2日電）取消桌球選手葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格的中華民國桌球協會今天再發聲明表示，虛心檢討各界批評指教，近日將開臨時理事會及選訓委員會；不過，聲明中仍未道歉。
桌協說，當虛心檢討各界批評指教，將於近日召開臨時理事會及選訓委員會，之後再將會議結論陳報教育部體育署長官及向社會大眾說明。
葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，桌協以與亞洲青少年桌球錦標賽撞期為由，取消葉伊恬的美國大滿貫賽參賽資格，引發爭議。
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體育署要求公開說明事件經過、發表道歉聲明，也祭出暫停所有補助款處分。桌協不肯道歉，在官網公開體育署長鄭世忠傳給桌協秘書長葉國欽的私人對話紀錄。
鄭世忠稍早點名掌控桌協30多年的副理事長楊正雄說，在楊正雄主導下，桌協不辦國際賽、選訓思維一直出問題、總是建議不適任的人擔任國家隊教練，「我希望你認真思考，你要把桌球協會帶向何方」。（編輯：李明宗）1140602
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