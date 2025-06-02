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葉伊恬遭桌協取消參賽資格 卓榮泰指示保障選手權益

2025/6/2 13:21（6/2 13:30 更新）
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圖為葉伊恬2023年參加烏蘭巴托東亞青年運動會桌球賽事。（體育署提供）
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（中央社記者高華謙台北2日電）桌球協會取消台灣新星葉伊恬WTT美國大滿貫賽的參賽資格。行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰非常關切並指示體育署積極處理，協助選手與教練保障參賽權益；且隨運動部成立，對各單項協會發展與良善治理相關辦法要跟上。

台灣17歲桌球女將葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，沒想到參賽資格遭到中華民國桌球協會取消。桌協5月31日聲明指出，亞洲青少年桌球錦標賽、美國大滿貫賽兩項賽事撞期，「以國家榮譽優先考量，取消選手參加大滿貫是不得已之決定」。

體育署昨天透過聲明要求桌協秘書處必須發表道歉聲明，同時將於2日發函暫停所有補助款，甚至不排除依法撤免秘書長。

李慧芝今天轉述，卓榮泰聞訊相當關切，並指示體育署積極明快處理，協助選手與教練保障參賽權益。

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李慧芝表示，體育署在接獲陳情後，昨天發布聲明，卓榮泰也指示後續應保障所有選手訓練及參賽等權益，請教育部及體育署督促各單項協會，務必以選手為核心，傾聽選手與教練心聲。

李慧芝說，同時，運動部即將於9月成立，預計9月9日「國民體育日」當天掛牌，社會抱持高度期待，也非常關注全國各運動單項協會良善治理，卓榮泰日前已指示，隨運動部成立，對於各單項協會發展與良善治理相關辦法要同步跟上，建立有利於訓練和比賽運動環境，促進運動協會發展與良善治理，推廣全民運動。（編輯：楊凱翔）1140602

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