葉伊恬參賽風波 鄭世忠再喊話：道歉不會要桌協的命
2025/6/3 12:13（6/3 12:47 更新）
（中央社記者黎建忠台北3日電）台灣桌球小將葉伊恬遭桌協擅自取消WTT參賽機會，體育署長鄭世忠今天再度強調，整起事件的癥結點，在於協會未能做好溝通、不尊重選手，道歉是基本的，不會要桌協的命。
葉伊恬原本受邀參加高等級的世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，但中華民國桌球協會卻以與亞洲青少年桌球錦標賽撞期為由，擅自取消她的美國大滿貫賽參賽資格，引發外界爭議。
儘管鄭世忠過去2天說重話，不過桌協似乎不以為意，僅在昨天於官網上發出簡短聲明，將於近期內召開臨時理事會及選訓會議，但依舊沒有表達歉意。
鄭世忠今天接受媒體訪問指出，桌協副理事長楊正雄似乎沒有聽懂，葉伊恬與教練莊智淵並沒有怪協會要求他們參加亞青賽，「整件事情的癥結點，在於協會未能做好溝通、不尊重選手，就擅自取消選手的美國大滿貫參賽，道歉是基本的。」
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鄭世忠提到，沒有人是完美的，是人都會犯錯，道歉後趕緊調整作法，才能讓組織更進步；撤免秘書長是國體法賦予的工具，「協會要找律師，我們都尊重，但不管結局如何，我的重點要讓桌協知道，當其他協會都已經將『以選手為核心』的思維落實在會務上，桌球協會也必須要跟上。」
鄭世忠強調，「我要協會知道，體育署只是賦予你照顧選手的基本責任。接下來從撤免秘書長開始做起，不過接下來還是要看桌協的態度。」他認為，向選手道歉不會要桌協的命，協會管理階層應該勇於面對。（編輯：張雅淨）1140603
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