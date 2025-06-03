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葉伊恬遭桌協取消參賽 陳其邁：非常不應該

2025/6/3 12:07（6/3 12:36 更新）
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中華民國桌球協會取消桌球選手葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格惹議。高雄市長陳其邁（圖）3日受訪談及此事表示，剝奪優秀選手出賽機會，非常不應該。中央社記者蔡孟妤攝 114年6月3日
中華民國桌球協會取消桌球選手葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格惹議。高雄市長陳其邁（圖）3日受訪談及此事表示，剝奪優秀選手出賽機會，非常不應該。中央社記者蔡孟妤攝 114年6月3日
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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）中華民國桌球協會取消桌球選手葉伊恬WTT美國大滿貫賽參賽資格惹議。高雄市長陳其邁今天表示，剝奪優秀選手出賽機會，非常不應該，桌協應該道歉，支持體育署嚴查。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，應該要提供更多比賽機會給優秀選手，但桌協反而去剝奪優秀選手出賽的機會，非常不應該。

他說，尤其是重大賽事，如果桌協有不同安排或考量，須尊重選手的意願，跟選手多溝通，在完全溝通無效狀況下，擅自幫選手取消出賽，「我覺得桌協應該要向高雄市的選手道歉，等這個道歉等了好幾天」。

陳其邁批桌協拒絕檢討，支持體育署嚴加徹查，保障選手出賽權利。「我想桌協這恐怕也不是第一遭，聽到很多選手有非常多的抱怨」，希望協會能站在選手的立場考量，也希望體育署肩膀硬起來，好好照顧選手。

台灣17歲桌球女將葉伊恬原本受邀參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，但參賽資格遭到中華民國桌球協會取消。

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桌協5月31日聲明指出，亞洲青少年桌球錦標賽、美國大滿貫賽兩項賽事撞期，「以國家榮譽優先考量，取消選手參加大滿貫是不得已之決定」。

體育署1日透過聲明要求桌協秘書處必須發表道歉聲明，同時於2日發函暫停所有補助款，甚至不排除依法撤免秘書長。（編輯：謝雅竹）1140603

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