體育署已停止桌協補助款 鄭世忠：不影響選手參賽

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（中央社記者黎建忠台北3日電）桌球協會擅自取消桌球小將葉伊恬參加WTT賽事，引起軒然大波。體育署長鄭世忠今天受訪透露，已從昨天開始暫停桌協補助款，但僅限於協會舉辦的活動，不影響選手參賽經費。

葉伊恬原本受邀參加高等級的世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，但中華民國桌球協會卻以與亞洲青少年桌球錦標賽撞期為由，擅自取消她的美國大滿貫賽參賽資格。

鄭世忠今天接受媒體訪問表示，過去給協會的補助款，絕大部分都用於選手的培訓參賽以及黃金計畫，體育署雖從昨天開始暫停桌協補助款，但僅針對協會所舉辦的活動暫停經費，不會再讓協會核銷。

有媒體報導，桌協一年補助款高達新台幣9000多萬元，鄭世忠澄清，「實際數字還要再精算，但沒有大家想像中的多，協會得到政府補助，都是要去輔導選手參賽，不是讓他們拿錢去做其他事情。」

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鄭世忠向桌協喊話，體育署沒有責怪協會要求選手參加亞青賽，「只是要求協會在安排決策思維邏輯時，好好跟選手、教練講清楚，選手、教練會去承擔自己該承擔的，而不是像這次擅自做決定。」

鄭世忠表示，「我相信葉伊恬不會為了要去打WTT賽事，就輕易在亞青賽事上做出打假球的事，加上運動產業發展條例第7條規定，打假球不管有無涉及利益都要罰，我想現在選手、教練都不會輕易打假球。」（編輯：張雅淨）1140603