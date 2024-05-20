龍隊前進大巨蛋 6/1與兄弟比賽預售破2萬張

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職味全龍隊將於5月31日起在台北大巨蛋與中信兄弟隊打3連戰，推出「龍星大樂」主題日，龍隊今天發布新聞稿表示6月1日場次預售破已破2萬張，有望再創票房紀錄。

味全龍隊今年開幕戰在台北大巨蛋打2連戰，開幕首戰吸引2萬8618名觀眾入場，刷新聯盟例行賽最多觀眾人數，龍隊將於5月31日起再度安排台北大巨蛋3連戰，對手為中信兄弟，傳統「龍象大戰」好戲，有望再創票房紀錄。

龍隊今天發布新聞稿表示，龍迷票選最受期待的「龍星大樂」主題日，今年將於5月31日至6月2日盛大舉行，不僅有球迷最愛的味全龍球星與小龍女歌唱表演，更力邀蕭煌奇、戴愛玲、waa魏如萱、柏霖PoLin、舞思愛、蓋兒等實力唱將歌手登「蛋」開唱，期待為球迷帶來誠意滿滿值回票價的精彩賽事與賽後演唱會。

今年「龍星大樂」將於主題日期間連續3天舉辦賽後演唱會，5月31日賽前與賽後，分別由聲林之王人氣王「蓋兒」與4座金曲獎最佳台語男歌手蕭煌奇率先開唱；6月1日周六夜，實力派歌姬「戴愛玲」和金曲歌后「waa魏如萱」接力登場。

6月2日由龍隊球員董秉軒的哥哥「柏霖PoLin」和拿莫・伊漾的姊姊「舞思愛」帶來壓軸演出，柏霖PoLin和舞思愛也將擔任「龍星大樂」戰隊導師，於賽後各自率領3名味全龍球員進行歌唱大賽，參賽球員名單將於主題日前陸續公布，味全龍官方YouTube頻道將全程直播歌唱大賽時段，並開放所有球迷透過網路參與評分，而味全龍啦啦隊「小龍女」多位成員將在5月31日和6月1日登台獻唱，以甜美歌聲陪伴全場球迷度過美好夜晚。

此外，6月2日賽前還有「味全龍球員＆小龍女見面會」，即日起至5月24日止，凡持味全龍聯名卡刷卡消費，凡單筆消費滿新台幣1500元即有機會抽中參加資格，與味全龍眾球星、小龍女們近距離互動並留下珍貴合影。

味全龍「龍星大樂」主題日，為今年龍隊第2度在台北大巨蛋進行的主場系列賽事，6月1日場次目前預售票已破2萬張，有望再創除今年開幕戰外的中職例行賽票房紀錄。（編輯：李亨山）1130520