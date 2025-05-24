蕭煌奇世壯運帕拉柔道摘金 笑稱比演唱會還緊張

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（中央社記者陳容琛台北24日電）台灣金曲歌王蕭煌奇今天帶著肩傷在世壯運帕拉柔道男子90公斤級賽事，以2連勝之姿摘下金牌，他笑說心情比演唱會還要緊張，並開心得到觀眾支持。

現年48歲的蕭煌奇多次贏得金曲獎最佳台語男歌手獎，不過在演藝人生的背後，他曾數度以帕拉選手身分代表台灣征戰國際賽，甚至在1994年北京亞帕運的柔道項目拿下銅牌。

蕭煌奇這次世壯運重返熟悉的柔道賽場，在3戰2勝制的賽事中，以2連勝之姿如願進帳金牌，其中還擊敗平時的音樂夥伴、視障貝斯手郭謙成，蕭煌奇賽後放聲大吼展現激動情緒，他接受媒體聯訪時表示，上場前心情感覺比演唱會還要緊張，不過受到觀眾熱烈的歡呼聲鼓舞，「開心獲得大家支持。」

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帶著肩傷征戰世壯運，蕭煌奇透露很擔心在比賽過程中造成二度傷害，甚至醫師建議不要參加比賽，但他想說既然已經報名了，希望以自身例子鼓勵喜歡運動的人，同時也勉勵自己人生沒什麼事情好害怕，「所以我覺得一定要上場，即使身上有點傷也沒關係。」

過去已經是金曲獎的常客，如今蕭煌奇在運動生涯增添具有意義的世壯運金牌，他指出運動在人生中扮演重要的角色，而金曲獎則是音樂方面的成就，「對我而言兩個都很重要，運動帶給我很大動力把音樂做好，所以兩者拿到的獎牌都很有成就感。」（編輯：李亨山）1140524

金曲歌王蕭煌奇（右）24日在台北小巨蛋參加世壯運柔道賽事，在帕拉柔道男子90公斤組競賽以直落二奪得金牌，賽後與對手合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年5月24日

2025雙北世界壯年運動會帕拉柔道個人項目24日上午在台北小巨蛋舉行，金曲歌王蕭煌奇（藍衣）出賽。中央社記者翁睿坤攝 114年5月24日