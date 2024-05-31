艾士特場上拚勁值得學習 優質先發兄弟中止3連敗

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）中職中信兄弟隊今天與味全龍隊交手，兄弟隊洋投艾士特6局失3分優質先發，率隊以4比3搶勝、中止近期3連敗，總教練平野惠一認為，艾士特專注每一球的場上姿態值得學習。

兄弟隊今天作客台北大巨蛋與味全龍隊交手，兄弟隊派出洋投艾士特（Eric Stout）先發，艾士特1局下稍微有狀況，被李凱威、吉力吉撈．鞏冠、郭天信接連敲出安打，1人出局後讓拿莫．伊漾敲出滾地球失掉1分。

艾士特2局過後回穩，2、3、5局雖然各被敲出1支安打，但沒讓龍隊打者延續攻勢，6局下被郭天信敲出安打、劉基鴻敲出二壘打，接著被敲出滾地球、再被陳品捷敲出安打失掉2分，及時回穩、守住領先局面。

兄弟3局上王政順跑出內野安打，靠著犧牲觸擊推進，高宇杰三壘打送回追平分，岳政華安打超前比數，6局上1人出局後許基宏敲出安打，2人出局後曾頌恩安打推進，張志豪二壘打替球隊多添2分保險分。

艾士特總計用95球投6局，被敲出9支安打，投出5次三振，失掉3分責失分，好投壓制奪下個人本季第5勝。

兄弟隊總教練平野惠一表示，艾士特今天的表現，本人可能會覺得還可以更好，但就內容來看，艾士特已經很努力了。

平野惠一特別提到，艾士特上場專注投每一球，如果丟不好也會有懊悔的情緒反應，投手丘上想要拚的姿態值得台灣球員學習，自己也從艾士特身上也學到很多東西。

兄弟中止近期3連敗，平野惠一表示，前幾場比賽該贏的比賽沒有贏下來，今天小比分差的比賽可以奪下勝利，真是太好了。

龍隊今天起在台北大巨蛋與兄弟打3連戰，今天首戰吸引1萬6156人入場，為本季大巨蛋觀眾人數第6高，也是大巨蛋連續11場例行賽觀眾人數破萬人。（編輯：陳政偉）1130531