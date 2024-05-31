高宇杰中職生涯首支三壘打有點喘 捕手更重守備

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）中信兄弟隊捕手高宇杰埋伏9棒今天攻守有表現，單場2支長打貢獻1分打點獲選MVP，敲出中職生涯首支三壘打笑說：「有點喘」，總教練平野惠一肯定高宇杰打擊，但更重視捕手守備。

中職中信兄弟隊今天作客台北大巨蛋迎戰味全龍隊，兄弟隊捕手先發打9棒攻守俱佳，引導先發投手艾士特（Eric Stout）6局失3分優質先發，幫助球隊以4比3擊敗搶勝，中止近期3連敗。

高宇杰3局上首打席就敲出三打送回球隊第一分，5局上選到保送上壘，7局上敲出二壘打，單場3打席上壘率百分百，單場2支長打、貢獻1分打點，獲選單場MVP，高宇杰賽後受訪笑說，拿下MVP有點驚訝，以為MVP會給有2分打點的張志豪。

兄弟總教練平野惠一表示，高宇杰本來就是很好的打者，對上味全龍隊先發投手鋼龍（Drew Gagnon）這麼好的投手還可以打這麼好，很肯定高宇杰表現，但把高宇杰放在9棒，就是希望捕手專注配球、引導投手，今天可以引導投手這麼好，相信本人也放下心中的一塊石頭。

高宇杰表示，因為是中職生涯第一支三壘打所以印象特別深刻，球打出去後看到龍隊的外野手有撲球、也差一點撲到，但當下沒有想太多就是全力跑壘，笑說跑到三壘不會累只是有點喘。

高宇杰表示，教練團一直都有灌輸捕手群觀念，捕手守備的重要性比較大，所以也要更細心放在守備上，沒有特別期待打擊會有太多的表現，但今天單場2支長打還是很振奮，很開心可以幫助球隊。（編輯：陳政偉）1130531