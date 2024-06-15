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高宇杰2安2打點奪MVP 放膽做走出失敗谷底

2024/6/15 21:11（6/15 21:36 更新）
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中華職棒中信兄弟隊15日在台北大巨蛋以6比2賞給統一獅隊5連敗，兄弟陣中高宇杰（圖）全場3打數敲出2支安打，貢獻2分打點，助隊奪勝，賽後獲選單場MVP。 中央社記者翁睿坤攝　113年6月15日
中華職棒中信兄弟隊15日在台北大巨蛋以6比2賞給統一獅隊5連敗，兄弟陣中高宇杰（圖）全場3打數敲出2支安打，貢獻2分打點，助隊奪勝，賽後獲選單場MVP。 中央社記者翁睿坤攝　113年6月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中信兄弟隊捕手高宇杰今天單場2安2打點都是關鍵，率隊以6比2擊敗統一獅隊獲單場MVP；高宇杰得點圈打擊率有進步，他表示先前的失敗已是谷底，大膽去做能有好表現很開心。

中職中信兄弟今天在台北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅隊，兄弟前4局打完0比2落後，5局下靠著高宇杰安打先追1分，7局下再有適時安打送回球隊追平分，也帶起兄弟追分攻勢，兄弟7局攻下3分超前，8局再添2分保險分搶勝。

高宇杰單場2安2打點、另有1次四壞保送，獲選單場最有價值球員（MVP）；兄弟隊總教練平野惠一賽後受訪再次強調，高宇杰本來就是打擊能力不錯的球員，把他放在後段棒次主要是捕手位置，希望他可以專注在守備上，今天打擊表現也很好。

高宇杰今天賽前7場出賽沒有敲安，他表示球季中本來就會有好有壞，狀況不好的時候怎麼調整心態面對每一場比賽更重要，今天5局敲出安打送回球隊第一分，是獅隊先發投手古林睿煬2壞球走在前面，知道投手會想要搶好球數，抓到設定到的球路攻擊有好結果。

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高宇杰去年球季得點圈打擊率僅1成04，今年得點圈打擊率進步到2成26，他表示沒有特別調整什麼，過去的失敗已經算是谷底了，做好自己的工作想辦法對球隊有貢獻。

今天在台北大巨蛋破紀錄3萬2988名觀眾面前奪下MVP，高宇杰也表示，今天上場看到觀眾席的景觀感覺不太一樣，聲音不一樣，就知道有機會破紀錄，可以在這麼破紀錄觀眾面前有好表現很開心。（編輯：李亨山）1130615

高宇杰
兄弟賞獅5連敗 大巨蛋票房商品破新台幣3800萬高宇杰中職生涯首支三壘打有點喘 捕手更重守備
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