巨人交流賽進場大致順暢 前半小時動線較紛亂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北2日電）台北大巨蛋今天舉行日職讀賣巨人隊交流賽，下午2時開放入場，進內野的動線一度有些混亂，所幸約半小時後紓解；忠孝東路、光復南路車流不多，未對交通造成影響。

台北大巨蛋今天舉行日職讀賣巨人隊交流賽，許多民眾提早到場排隊，下午1時許大巨蛋靠近忠孝東路4段側已排滿許多準備入場民眾，下午2時初開放入場時，進內野的民眾排隊順序有些紛亂。

帶小朋友進場觀賽的陳姓民眾說，與家人搭捷運到場，從捷運國父紀念館5號出口到大巨蛋時發現已有許多人排隊，隨人潮排隊進場時發現有些紊亂，詢問在場服務人員也搞不清楚；而與朋友一起觀看比賽的吳姓大學生也說，從內野進場時一開始確動線實有些混亂。

許多購買內野票券民眾反映，進場時動線紛亂但開放入場約半小時後，狀況已有紓解，因飄細雨加上天冷，以搭捷運抵達大巨蛋觀看比賽的球迷居多，建議可開放近捷運國父紀念館站5號的場地出入口。

至於車流部分，據現場觀察，在開放入場約下午2時起，近忠孝東路4段、光復南路側未造成塞車，車流順暢，僅路口過馬路人潮較多但未造成塞車，警方研判可能是民眾多半是搭乘捷運到場觀看比賽的緣故。

至於國父紀念館4號出口的地下通廊幾乎無人使用，許多民眾說搭到國父紀念館站後，都直接跟隨指標走5號出口；也有民眾說4號出口到地下通廊還要露天走一段，今天飄雨，不太方便。（編輯：龍柏安）1130302