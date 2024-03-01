大勢無法來台打交流賽 與王威晨相約國際賽舞台見

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將於2、3日在台北大巨蛋舉行，先前售票記者會讀賣巨人投手大勢有來台，但因為傷勢無法參與正式賽，也有傳訊息與王威晨相約國際賽舞台再見。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」讀賣巨人隊將於2日與中職中信兄弟隊交手，3日與樂天桃猿隊交手，今天舉行開賽記者會。

巨人隊總教練阿部慎之助表示，此次帶來台灣的球員都是春訓一軍表現不錯的球員，對於接下來2場比賽十分雀躍期待。

巨人隊長岡本和真也表示，可以參與這麼盛大的比賽很開心，也是千載難逢的機會，真心想要贏得這2場比賽，希望可以展現最好的實力，相信大家都會準備到最好的狀態應戰。

中信兄弟隊長王威晨透露，先前售票記者會巨人隊投手大勢（翁田大勢）有來台灣，但後來因為傷勢沒能參與正式賽，昨天有傳訊息給大勢，希望他快點養好傷準備新的球季，大勢也有回訊息，「蠻開心的，大勢提到希望可以用更好的身體，未來在更好的舞台、國際賽場對決，蠻感動的。」

樂天桃猿隊總教練古久保健二表示，此次3隊總教練都是日本人也算是神奇的緣分，很感謝可以有此次交流賽，會用最佳的先發陣容應戰，巨人是傳統的球隊，相信球員也可以透過比賽學到很多東西。

野手林立今年接任桃猿隊長，在記者會上提到，希望可以藉由比賽讓大家累積經驗，也清楚與對手的差別，在接下來的比賽訓練中，可以有更好的突破。（編輯：陳政偉）1130301